В суде уже есть дело, по которому уголовник фигурирует из-за избиения и угона автомобиля.

В Одесской области задержали так называемого "смотрящего" за городом Рени, и еще одного участника банды, которые требовали у местных жителей деньги за возможность ведения бизнеса и просто за спокойную жизнь. У одного из коммерсантов требовали 370 тысяч гривен вымышленного долга. Об этом сообщили в региональном главке Нацполиции.

Отмечается, что 38-летний житель Рени, который неоднократно имел проблемы с законом и отбывал за это наказание, создал криминальную группировку.

"В соответствующих кругах позиционировал себя как "смотрящий" за городом. Участники преступной группы длительное время терроризировали местное население и предпринимателей. За спокойное ведение бизнеса или жизни в Рени люди должны были платить определенный процент. У тех, кто не соглашался на "правила" криминалитета, появлялись проблемы вроде вымышленных долгов, угона авто, физического насилия и т.д.", - рассказали в полиции.

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Например, лидер и еще один участник группировки требовали деньги у предпринимателя, которого под предлогом доставки воды заманили в дом. В помещении мужчину начали избивать и требовать заплатить 1500 долларов.

Мужчину "поставили на счетчик" - для выплаты вымышленного долга определили определенный срок. Однако коммерсант решил шантажистам не платить, но когда в определенный срок деньги не поступили, ему сообщили, что сумма "долга" выросла до 370 000 гривен. Затем угрозами заставили потерпевшего написать долговую расписку.

Говорится, что деньги, которые злоумышленники получали от запуганных людей, использовали для пополнения так называемого "общака" (воровской кассы) и финансирования банды.

Правоохранители собрали доказательства причастности "смотрящего" и его окружения к совершению серии преступлений и 8 января его вместе с еще одним участником банды задержали.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время в суде будет рассматриваться ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также говорится, что в суде продолжается рассмотрение уголовного производства, в котором задержанный уголовник и четверо человек из его окружения обвиняются в нанесении телесных повреждений, угоне автомобиля и хулиганстве.

Другие резонансные задержания в Украине

Напомним, в декабре правоохранители обезвредили преступную организованную группу, которая устраивала договорные матчи по различным киберспортивным дисциплинам и зарабатывала на ставках в букмекерских конторах. В частности, полиция задержала известного украинского экс-футболиста. Речь идет об Артеме Милевском, хотя официально имя подозреваемого не называют.

Фигуранты организовывали договорные киберспортивные матчи - по футболу, баскетболу, настольному теннису. Зная заранее победителя, они делали ставки в букмекерских конторах, получая таким образом неправомерную выгоду.

Чтобы привлечь большую аудиторию онлайн-болельщиков и повысить размеры денежных ставок и выигрышей, организаторы схемы заручились поддержкой известных спортсменов.

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