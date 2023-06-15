Канада выделяет 500 млн долларов на поддержку Украины, а Дания объявила о выделении дополнительных 2,6 млрд долларов на военную поддержку.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, какие страны вызвались предоставить Украине военную помощь и что в нее будет входить. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"), которое проходило в Брюсселе (Бельгия).

"Несколько стран сегодня активизировали свои обязательства перед Украиной. Канада обязалась выделить еще 500 миллионов долларов на пакет поддержки для Украины. Он будет включать более 200 критически важных ракет противовоздушной обороны, которые помогут защитить небо Украины", - сказал Остин.

Также он напомнил, что Соединенные Штаты, Великобритания, Дания и Нидерланды сделали денежные взносы на закупку дополнительных зенитных ракет ПВО для Украины.

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"Италия также объявила о своем новейшем транше помощи достаточно критических возможностей, в которых Украина наиболее срочно нуждается для самозащиты", - отметил Остин.

Кроме того, как сказал министр обороны США, еще несколько союзников начали думать о долгосрочной поддержке Украины.

"Норвегия и Германия объявили о многолетних пакетах, и Дания только что объявила о своем собственном пакете на почти на 2,6 млрд долларов на военную помощь на период до 2024 года включительно", - сказал Остин.

Рамштайн-13 - последние новости

Как сообщал УНИАН, Дания, Нидерланды, Великобритания и США перед сегодняшним заседанием контактной группы по вопросам обороны Украины объявили о предоставлении Украине сотен ракет малой и средней дальности для усиления противовоздушной обороны.

Также министр обороны Алексей Резников сообщил о важные новости о "коалиции истребителей". В частности, Украина получила обязательства от партнеров по началу учебных курсов для украинских пилотов. А также получен сигнал от Швеции о возможности тестирования их возможностей на боевых истребителях Gripen.

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