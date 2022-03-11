Украинские абитуриенты в этом году не будут сдавать традиционные экзамены.

Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступающих в 2022 году не будет.

Об этом объявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона UAразом.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения любых проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-то коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО", - заявил Шкарлет.

Как отметил министр, соответствующий законопроект подан в ВР и выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.

Ранее в Министерстве образования и науки предлагали аннулировать в этом году сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЄФВВ) как конкурсный критерий доступа к образовательным услугам.

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