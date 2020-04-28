Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять заробитчан за границу – Кулеба

По словам министра, сейчас все усилия правительства Украины направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина во время пандемии COVID-19 не будет отправлять своих граждан работать за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Безусловно, я в курсе этой проблемы. Действительно, обращение есть (от международных партнеров Украины – УНИАН), но правительство Украины руководствуется прежде всего соображением безопасности и здоровья наших граждан. В условиях пандемии любое путешествие – это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом», - заявил он.

По словам министра, сейчас все усилия правительства Украины направлены на то, чтобы возвращать из-за границы украинцев, которые застряли в разных странах. «Чтобы они могли быть дома в безопасных и максимально комфортных условиях, жить и переживать эти карантинные мероприятия, поэтому на этом фоне сейчас нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается пандемия с той или иной степенью интенсивности», - подчеркнул он.

В то же время Кулеба отметил, что украинское правительство настроено конструктивно. «Мы понимаем потребность в работниках у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса. Мы руководствуемся главным принципом – это здоровье и безопасность наших граждан», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, треть украинских заробитчан в Польше потеряла работу или получила ограничение на трудовую деятельность из-за коронавируса.