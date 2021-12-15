Женщина пожаловалась на угрозы и вымогательства со стороны родительского комитета.

Очередная дикая школьная история произошла в Запорожье. Маме первоклассницы "запретили" приводить ребенка в школу, потому что она не сдала деньги на подарки.

Об этом сообщается в паблике "Хочу учиться".

Отмечается, что к женщине обратилась представительница родительского комитета, которая заявила о долгах в "фонд класса". В связи с этим ей рекомендовали не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря, потому что в эти дни будут поздравлять детей с днем Святого Николая и Новым годом.

В свою очередь мама первоклассницы обратилась к заместителю директора школы, но ей заявили, что она не так поняла. В дальнейшем женщину стали шантажировать. Представительницы родительского комитета стал угрожать, что и вовсе запретят девочке пользоваться мылом и туалетной бумагой, потому что их покупают родители.

По словам возмущенной женщины, с нее каждый месяц требуют по 100 гривень на "фонд класса". При этом 1 сентября в школе собирали по 400 гривень на подарки. В то же время никаких отчетов об использовании денег никто не предоставляет.

Как ранее сообщал УНИАН, ученики одной из школ Ривненской области устроили праздник для своей одноклассницы. Девочка уже два года не ходит в школу из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Автор: Анастасия Горбачева