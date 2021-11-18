Запрет продажи лекарств детям является вопросом защиты их жизни.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта регистрационный № 5123-1 относительно установления ответственности за продажу лекарств детям.

В частности, по словам Абрамовича, который выступил соавтором законопроекта, летом народные депутаты на законодательном уровне запретили продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14-летнего возраста. Нардеп также напомнил, что благодаря внесенной им поправке ко второму чтению запрет такой продажи распространяется не только на аптечные учреждения, но и на продажу лекарств через Интернет и их доставку.

"Благодаря принятому закону, фармацевт, который продает лекарства и курьер, который их доставляет, не имеют права продать лекарства, в случае сомнений относительно возраста покупателя. Если покупатель откажется предъявить документ для подтверждения своего возраста, такому лицу продажа лекарств не может быть осуществлена" - отметил нардеп.

Вместе с этим, по словам парламентария, с целью исключения нарушения установленного запрета и усиления действия принятого Закона ним был зарегистрирован взаимосвязан законопроект, которым устанавливается ответственность за нарушение запрета на продажу.

"Сегодня депутатский корпус дополнительно установил ответственность за нарушение установленного запрета продажи детям лекарств. За такое нарушение лицо будет привлекаться к административной ответственности с наложением штрафа от 3400 до 6800 гривен" - обратил внимание парламентарий.

По убеждению Абрамовича, данный комплекс законодательных решений позволит значительно ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам и таким образом предотвратить несчастные случаи среди подростков из-за несоответствующего обращения с лекарственными средствами.

"К большому сожалению, с каждым годом увеличивается количество детей, которые, в том числе из-за пагубного влияния социальных сетей, рискуют своим здоровьем из-за самовольного употребления лекарственных препаратов. Именно поэтому крайне важно было не только запретить продажу лекарств детям, но и установить ответственность аптекарей и курьеров за нарушение такого запрета" - резюмировал политик.

Вместе с этим, как отметил нардеп, принятым законопроектом также усиливается ответственность за продажу лекарств без рецепта.

Автор: Иван Бойко