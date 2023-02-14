Андрей Демченко отметил, что по состоянию на 14 февраля в ГПСУ поступило более 2 тысяч обращений от госорганов.

С момента введения запрета на выезд чиновников из Украины пограничники не пропустили через границу почти 30 чиновников. Отказы были обоснованы несоответствием условиям пересечения госграницы во время военного положения.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек. Они не соответствовали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку", - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".

При этом он отметил, что в погранслужбу госорганы присылают списки сотрудников. По его словам, к 14 февраля таких писем поступило более 2 тысяч.

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В то же время Демченко указал, что пассажиропоток на границе снизился до уровня 70-75 тысяч человек в сутки в обоих направлениях.

"Этот показатель даже ниже того, который фиксировался до периода новогодне-рождественских праздников. Всего в январе пассажиропоток снизился на 9%", - подытожил представитель ГПСУ.

Запрет на выезд из Украины для чиновников - что известно

23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, который разрешал должностным лицам выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.

27 января Кабинет министров одобрил постановление, которое запрещает на выезд чиновников за границу без уважительных причин. При этом в ГПСУ сообщили, что предусмотрен ряд исключений из правил, в рамках которых за границу могут выезжать:

родители-одиночки для посещения детей за рубежом;

для лечения за рубежом;

на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Позже правительство расширило список категорий женщин и мужчин среди госслужащих, которые во время войны могут выехать за границу.

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