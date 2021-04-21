Запорожский регион находится в "красной" зоне, заполненность коек в областной инфекционной больнице - почти 80%.

21 апреля ввели в эксплуатацию профинансированную комбинатом "Запорожсталь" современную кислородную станцию в Запорожской областной инфекционной клинической больнице. Она обеспечит жизненно необходимым кислородом 104 койко-места.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь", входящего в группу "Метинвест".

Также комбинат будет бесплатно заправлять емкости станции медицинским кислородом собственного производства, которым сейчас лечат тысячи людей в ряде областей Украины.

Читайте такжеВ больницах Запорожской области по программе президента на днях откроют еще несколько приемных отделений"Сегодня знаковая дата - новая кислородная станция, строительство которой мы профинансировали, полностью готова к работе в областной инфекционной больнице", - отметил гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Комбинат профинансировал создание кислородной станции "под ключ": смонтированы два модульных газификатора объемом 5 м³ каждый; проложены кислородные трассы по территории больницы до каждой кислородной точки; создана система контроля за утечкой и концентрацией кислорода. Социальные инвестиции в строительство станции составили 6 млн грн.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух поблагодарил "Запорожсталь" и Фонд Рината Ахметова за современную кислородную станцию для жителей региона.

Напомним, в Запорожье медицинский кислород "Запорожстали", лицензированный Минздравом как лекарственное средство.

ПАО "Запорожсталь" — одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

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Автор: Григорий Бондарь