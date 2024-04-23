Речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Эдуарде Атакищеве и его подчиненном - главном инженере Андрее Горбунове.

Служба безопасности и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на двух граждан РФ, которые организовали отсоединение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от единой энергосистемы Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о заместителе директора захваченной ЗАЭС Эдуарде Атакищеве и его подчиненном - главном инженере Андрее Горбунове.

По данным следствия, до "назначения" россияне работали на Ростовской АЭС. Оттуда они прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав Запорожской АЭС.

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Отмечается, что там злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции к энергетической системе РФ.

В спецслужбе проинформировали, что также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС. В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов РФ.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ("подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц"). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российских захватчиков с начала марта 2022 года. Из-за действий оккупантов за два года станция пережила несколько полных обесточиваний.

В апреле все шесть энергоблоков временно оккупированной ЗАЭС впервые с 2022 года переведены в состояние холодной остановки. Это произошло после того, как четвертый энергоблок был переведен в это состояние.

В МАГАТЭ заявили, что на этот шаг было решено пойти после того, как в оккупированном городе Энергодар Запорожской области, где проживает большинство персонала захваченной россиянами станции, завершился отопительный сезон.

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