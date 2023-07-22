Герман Галущенко отметил, что Москва будет делать то, что ей позволят.

Санкции против ядерной отрасли Российской Федерации могут вернуть Москву за стол переговоров по освобождению Запорожской АЭС. Кремль зайдет так далеко, как ему позволят.

"Ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС несет страна, которая начала войну, которая оккупировала станцию. Можно ожидать от россиян любого поведения. Они могут зайти так далеко, насколько цивилизованный мир позволит им это сделать", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

При этом он отметил, что главная задача сейчас - заставить оккупантов уйти со станции.

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"Любые игры с атомной энергетикой - это угроза для сотен тысяч людей, которые могут подвергнуться радиоактивному воздействию. Это дети, пожилые люди. Очевидно, что нельзя допустить любого инцидента на станции, при определенных сценариях последствия аварии могут почувствовать и соседние с Украиной страны", - подытожил чиновник.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Российские военные захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Некомпетентный персонал станции из РФ подвергает весь мир угрозе на ядерной катастрофы.

В свою очередь Киев неоднократно заявлял, что безопасность на станции может гарантировать только контроль Украины на ней. Отмечается, что россияне заминировали крыши корпусов реакторов.

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