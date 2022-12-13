При подготовке ко второму чтению проекта закона о градостроительной реформе профильный комитет учел замечания Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.

Об этом в интервью изданию Цензор.Нет заявил глава агентства Александр Новиков.

По его словам, заключение антикоррупционной экспертизы на законопроект 5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности" агентство подготовило более года назад.

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"Текст ко второму чтению был прислан нам комитетом всего две недели назад. Мы его проанализировали, установили, что большинство наших замечаний были учтены, и нормы, которые могли создать коррупцию, были приведены в соответствие с нашими рекомендациями. Но появились новые слабые места этого закона, мы их идентифицировали и прислали комментарии с предложениями в комитет. После этого эти замечания были сняты в доработанной редакции законопроекта", – подчеркнул Новиков.

По его словам, отдельные статьи были доработаны с учетом замечаний НАПК.

"Для примера – самовольным строительством в проекте ко второму чтению – и очевидно, что это был огромный коррупционный риск – не считалось нарушением градостроительной документации", – отметил Новиков.

"Градостроительство и распределение земельных ресурсов – это, по результатам наших опросов, одна из самых коррумпированных сфер общественных отношений. И они являются одним из главных приоритетов Антикоррупционной стратегии на 2023-2025 годы. На самом деле отдельные положительные нормы этого законопроекта – 5655 – это часть антикоррупционной стратегии", – добавил он.

Ранее об учете комитетом правок от НАПК заявлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Для нас важно, что ключевой антикоррупционный орган поддерживает эту реформу. Мы понимаем, что без открытости и прозрачности полноценная реформа не удастся", – отметил вице-премьер.

Согласно перечню замечаний НАПК, который есть в распоряжении редакции, антикоррупционное агентство предлагало предусмотреть четкую процедуру прекращения права на строительство и аннулирования разрешительных документов, в случае установления органом надзора правонарушений со стороны застройщика.

В частности, речь идет об аннулировании права на строительство на основании документов, противоречащих градостроительному законодательству. Если объект строительства строится с нарушением требований градостроительных условий и ограничений и градостроительной документации, НАПК предложило считать его самовольным. Несоответствие данных и сведений требованиям градостроительной документации в целях получения градостроительных условий и ограничений должно становиться основанием для отказа в предоставлении этих условий и ограничений. Эти замечания учтены комитетом при подготовке документа ко второму чтению.

Кроме того, учтены также замечания относительно отмены принципа молчаливого согласия о возобновлении права на выполнение подготовительных или строительных работ заказчиком/генеральным подрядчиком в случае умышленного, с целью получения незаконной прибыли, невыполнение своих обязанностей уполномоченным лицом органа градостроительного контроля в части пресечения нарушений градостроительного законодательства.

Ряд поправок, внесенных по основанию предложений НАПК, касаются органов местного самоуправления и их полномочий в вопросах градостроительного регулирования. В частности, в предыдущей редакции законопроекта не была предусмотрена обязанность архитектора разрабатывать проект с учетом требований градостроительной документации на местном уровне – только на национальном. Также не было предусмотрено и ответственности за нарушение таких требований, а также проверки их соблюдения экспертными организациями. По рекомендации НАПК, соответствующие положения будут включены в законопроект ко второму чтению.