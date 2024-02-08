Предусматривается возможность изымать транспорт и у физических лиц-предпринимателей.

В законопроекте о мобилизации содержатся контроверсионные нормы о возможности изъятия транспорта для нужд армии.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Клименко в эфире телемарафона, комментируя нормы законопроекта о мобилизации, которые касаются изъятия транспорта граждан и организаций на нужды ВСУ.

Она отметила, что законопроект, который 7 февраля был поддержан народными депутатами в первом чтении, меняет концепцию войско-транспортного долга, делает его более жестким. "Если раньше речь шла только о юридических лицах – предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица –предприниматели. Теперь в реестр, который будет вести ВСУ и ТЦК в отношении транспортных средств будут передаваться данные не предприятиями и гражданами, а государственными органами, в частности, МВД. Эти транспортные средства будут на учете и если они будут в реестре, то они не смогут быть проданы, заложены, а также не смогут передвигаться между областями. Это очень контроверсионные предложения", - подчеркнула Клименко. По ее словам, это может парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших, где мало транспорта.

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Она отметила, что на данный момент существует постановление Кабмина о порядке изъятия транспорта на нужды армии, но оно "с какого-то испуга является государственной тайной".

Клименко отмечает, что нет целесообразности изымать такую сельскохозяйственную технику, как комбайны, сеялки, потому что они в армии не нужны. При этом признает, что экскаваторы, которые могут рыть траншеи, а также машины для перевозки грузов нужны Силам обороны. "Ограничение для передвижения техники по областям – это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, то техника не сможет переехать", - отметила она. Клименко сообщила, что будет подавать поправки к законопроекту о мобилизации, чтобы не допустить поддержки норм, которые не дадут предпринимателям нормально работать, поскольку экономический фронт также важен.

Транспортные средства для нужд ВСУ

В период военного положения действует практика автомобильной мобилизации. Определенные законодательством органы могут задействовать транспорт граждан Украины для нужд армии.

В законопроекте о мобилизации предусмотрено, что изъятие авто на нужды ВСУ возможно тремя методами: принудительное отчуждение; изъятие; мобилизация.

При этом, закон об изъятии автомобиля распространяется только на государственные предприятия, а транспорт физических лиц подлежит либо мобилизации, либо принудительному отчуждению.

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