Достаточно замечаний у правозащитника к одной из ключевых норм - электронному кабинету призывника, куда, согласно документу, ТЦК и СП будут направлять электронные повестки.

Правозащитник, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз, проанализировав законопроект о мобилизации, принятый Радой в первом чтении, пришел в выводу, что большинство предложений в документе - бутафория.

"Хотелось бы увидеть что-то новое, что мотивирует людей доверять системе. Но я увидел только манипуляции и обман. Например, денежное обеспечение для военнослужащих - в Минобороны упомянули, что вернут дополнительную награду в размере 30 тысяч грн. Однако в тексте я увидел, что это манипуляция - никаких упоминаний про награду нет. А денежное обеспечение в 20 тысяч грн точно должно сопровождать дополнительная награда за участие в боевых действиях, это нужно зафиксировать", - сказал он изданию Фокус.

Что касается демобилизация через 36 месяцев службы, эксперт отмечает, что в документе сроки будут обозначены на ставке Верховным главнокомандующим.

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"Ты подаешь рапорт и пока ставка не примет решения, насчет конкретной категории военнослужащих, демобилизации не будет. То есть фактически это могут быть больше чем 36 месяцев. К тому же нужно быть справедливыми. Есть разница между начальником группы логистики в тылу и военнослужащим в окопе. Я предлагал, чтобы непосредственное участие в боевых действиях считалось день за два", - добавил Симороз.

Есть у правозащитника замечания к "равному воинскому учету для всех". В законопроекте предлагают лишить госслужащих и силовиков гарантированной отсрочки от службы в ВСУ. Право на полную бронь могут потерять работники Бюро экономической безопасности (БЭБ), Государственного бюро расследований (ГБР), Государственной исполнительной службы, прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы судебной охраны, патронатной службы и Национальной полиции. По словам Симороза, это заявление не отвечает действительности.

"В документе все прописано хитро. На первый взгляд, кажется, будто правоохранителей лишат права на бронь. Но когда я проанализировал, кто такие госслужащие, то выяснил, что из 140 тысяч сотрудников Нацполиции только 4 тысячи - госслужащие. В основном, это женщины-деловоды. Следователи, оперуполномоченные, патрульные - все они не госслужащие и за ними сохраняется право на бронь", - продолжает Симороз.

Достаточно замечаний у правозащитника к одной из ключевых норм - электронному кабинету призывника, куда, согласно документу, ТЦК и СП будут направлять электронные повестки.

"Я рад, что в правительстве на 100% уверены, будто у всех в нашей стране есть смартфоны. Я бы им посоветовал снять розовые очки и поездить по регионам. Но истории с утечкой информации из "Дії", а также проблемы с э-голосованием во время "Евровидения" показали, что не все так гладко с цифровизацией. Я не уверен, что хочу доверять свои данные подобной системе", - отмечает Симороз.

Правозащитник добавляет, что цифровизация не решит проблемы коррупции в системе, так как для этого нужна реформа военкоматов.

"Персональные данные обрабатывают и другие учреждения, не только ТЦК и СП. Однако то, что происходит за закрытыми дверьми военкоматов - это ужас. У вас забирают телефон на входе, вы не можете выйти из помещения без подписи уполномоченного работника военкомата, в системе тотальная коррупция, сотрудники не умеют общаться с людьми. Вместо военкомов давно нужно посадить гражданских менеджеров, деловодов, психологов. И сделать весь процесс прозрачным, а не прикрываться гостайной. Есть у нас центр административных услуг, а это должен быть центр предоставления военных услуг. Люди должны доверять системе. Видеть, что все открыто. А не то, что заходишь - и телефон из рук выбивают", - добавил он.

Законопроект о мобилизации - последние новости

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы. Кроме того, предложено снизить призывной возраст до 25 лет (сейчас составляет 27), отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявила, что три нормы законопроекта о мобилизации должны быть изменены.

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