В Тарутинском районе Одесской области неизвестные убили 66-летнюю сотрудницу районной организации Красного креста Аллу Кубякину.
Как передает корреспондент УНИАН, о гибели женщины сообщила Одесская областная организация общества Красного Креста Украины.
«Выражаем искренние соболезнования по поводу трагической смерти Кубякиной Аллы Николаевны», - сказано в сообщении.
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Отмечается, что с 2010 года трудовая деятельность Кубякиной была связана с областной организацией Красного Креста. Она исполняла обязанности председателя Тарутинской районной организации общества, совмещая с должностью младшей медицинской сестры патронажной службы милосердия этого общества.
«Алла Николаевна мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь», - заявили в организации.
В региональном главке Нацполиции уточнили, что вчера Кубякину обнаружили мертвой в пгт Тарутино – в помещении недействующей библиотеки.
«Неизвестные нанесли потерпевшей несколько ударов по голове каким-то предметом», - сообщил сотрудник полиции.
По данному факту открыто уголовное производство.
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