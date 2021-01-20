Алла Кубякина проработала в Красном Кресте 10 лет.

В Тарутинском районе Одесской области неизвестные убили 66-летнюю сотрудницу районной организации Красного креста Аллу Кубякину.

Как передает корреспондент УНИАН, о гибели женщины сообщила Одесская областная организация общества Красного Креста Украины.

«Выражаем искренние соболезнования по поводу трагической смерти Кубякиной Аллы Николаевны», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе неадекват расчленил двух людей и пошел голым гулять с отрезанной головой (видео, фото 18+)

Отмечается, что с 2010 года трудовая деятельность Кубякиной была связана с областной организацией Красного Креста. Она исполняла обязанности председателя Тарутинской районной организации общества, совмещая с должностью младшей медицинской сестры патронажной службы милосердия этого общества.

«Алла Николаевна мудрый человек и женщина с огромным добрым сердцем – именно такой она запомнится коллегам на всю жизнь», - заявили в организации.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что вчера Кубякину обнаружили мертвой в пгт Тарутино – в помещении недействующей библиотеки.

«Неизвестные нанесли потерпевшей несколько ударов по голове каким-то предметом», - сообщил сотрудник полиции.

По данному факту открыто уголовное производство.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая