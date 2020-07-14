Убила себя и сына от отчаяния: в полиции назвали возможные причины трагедии в Харькове (видео)

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В полиции назвали возможные причины, по которым 37-летняя жительница Харькова убила своего 10-летнего сына и покончила с собой.

Читайте такжеВ Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собойОб этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла в доме на окраине Харькова. Мертвую женщину в ванной комнате нашли родственники, которые вернулись домой. А в соседней комнате увидели на кровати сына умершей. Тоже без признаков жизни.

В полиции уверены, что 10-летнего мальчика убила мать, а потом сама свела счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.

Отмечается, что на жизнь 37-летняя женщина зарабатывала шитьем. В доме жила со своими братьями и матерью. Двух сыновей воспитывала без мужа. Следователи предполагают, что женщина могла решиться на убийство и суицид от отчаяния. В банках набралась кредитов, а отдать их просто не могла.

«Следствие рассматривает несколько версий обстоятельств. Среди них как кредитные задолженности, так и другие неурядицы в жизни», – отметили в полиции.

Какие это кредиты и неурядицы в жизни – в полиции не уточняют. Говорят только, что психических расстройств у женщины не было.

Родные ничего не рассказывают. Соседи потрясены. По их словам, женщина была заботливой матерью и хорошей хозяйкой. Дети были ухоженные. Старший сын хорошо учился. Но добавляют, что семья жила нелюдимо, поэтому о каких-то существенных проблемах у матери соседи ничего не знали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram