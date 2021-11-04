Федоркина подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

Адвокат Денис Федоркин, которого Государственное бюро расследований (ГБР) задержало за вымогательство у супружеской пары 400 тыс. долл., смог найти 8 миллионов гривен залога за три дня. Залог внесла жена адвоката.

Печерский районный суд Киева 30 октября избрал Денису Федоркину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 декабря 2021 года с альтернативой залога в размере более 8 миллионов гривен (3525 прожиточных минимумов). Уже 2 ноября утром жена Федоркина внесла залог.

Напомним, ГБР задержало руководителя адвокатского объединения LBA - Law Business Association Дениса Федоркина по подозрению в вымогательстве 400 тыс. долл. или двух квартир в Киеве у супругов за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

"На супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п. После этого с потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее. Адвокат отметил, что узнал об их проблемах и предложил свои услуги", - заявили в пресс-службе ГБР.

По информации ГБР, он уверял потерпевших в серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Федоркин предложил им передать ему недвижимость или 400 тыс. долл. за якобы решение их вопросов. Супруги обратились в ГБР. Было начато расследование, в ходе которого задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших.

Адвоката Федоркина задержали в Киеве 28 октября 2021 года. Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины).

Автор: Иван Бойко