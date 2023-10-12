Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну информаторшу ФСБ, которая корректировала ракетные атаки РФ на прифронтовые территории Донетчины.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, для "наведения" российских средств поражения она собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в районе Краматорска.

Прежде всего злоумышленница пыталась обнаружить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Также она выходила на места вражеских "прилетов" по социальной и жилой инфраструктуре города, чтобы скрытно зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий "отчет" для оккупантов.

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По имеющимся данным, развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и осуществления повторных ударов по Краматорску, в том числе с применением реактивных систем залпового огня типа "Смерч".

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту ее жительства.

По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата – боевика оккупационных группировок РФ на востоке Украины. Именно ему вражеская приспешница передавала по мессенджеру разведданные в виде текстовых и голосовых сообщений, а также медиафайлов украинских объектов.

Во время обыска в доме задержанной обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Разоблачение вражеских информаторов - самое резонансное из последних новостей

Вчера Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. В результате этого удара погибли более 50 гражданских, которые пришли в кафе на поминальное мероприятие.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков, а затем бежали в РФ

Обоим фигурантам составлены подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

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