В субботу, 2 октября, в столице планируется большой марш "За Киев". Если не вдаваться в подробности того, кто и зачем примкнет к движению (а часть участников из политической тусовки будут преследовать свои собственные интересы), основных требований к городской власти у участников пять. Остановить строительное насилие, разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков, провести реформу транспорта и мобильности, вернуть самоуправления и районные советы в уменьшенных районах, обеспечить чистый воздух и воду. Обобщенно – сделать Киев комфортным для всех.

Собственно, про этот комфорт я и хочу упомянуть. Точнее, об одной составляющей комфорта в любом городе – туалетах. Да и то, только в одном аспекте. В Киеве в этом смысле – беда.

Буквально в прошлые выходные довелось прогуляться с гостьей из Израиля по гордости Виталия Кличко – "стеклянному мосту" и Владимирской горке, пройтись к Андреевской церкви и Пейзажной аллее. По этому маршруту всего один общественный туалет (хотелось бы больше, но что имеем). К чести города – с недавним ремонтом. Но…

Воспользоваться услугами клозета – дело не из легких. А если ты турист-иностранец – то и вовсе нереально. Почему? Рассказываю.

Цена вопроса – десять гривен. Но… они обязательно должны быть бумажными и одной купюрой!

Как водится (в украинских реалиях это скорее правило, чем исключение), на входе в WC вас встречает бабушка – божий одуванчик – "оператор туалета". И конкретно на Владимирской горке она следит не только за чистотой клозета, но и, так сказать, способностью пользователей заплатить за эту, без преувеличения, жизненно важную услугу.

Для оплаты здесь стоит чудо диждитализации – специальный автомат. Цена вопроса – десять гривен. Но… они обязательно должны быть бумажными и одной купюрой! То есть, две пятерки – уже не вариант. Двадцатка – тоже не подходит, так как автомат сдачи не выдает. В принципе, турист, которого прижало по нужде, и которому светит лишь опозориться возле ближайшего дерева, готов заплатить и двадцать, но здесь на страже – вышеупомянутая бабушка, которая, как заведенная, твердит, что такое "не положено!".

И смешно, и грустно, если у желающего воспользоваться туалетом есть заветная десятка, правда, железная. Ее "умный" автомат не принимает. Бабушка, которая приставлена следить за порядком и навыком правильно вставить купюру в нужное "окошко" автомата, железные гривны тоже игнорирует. Оно и понятно – бабушка не кассир. Железные гривны на бумажные не меняет, чеков не выдает, сдачи – тоже.

Выхода из этой, без преувеличения, патовой ситуации, у отдыхающих на Владимирской горке нет. Хотя видится он в довольно простых и, что немаловажно, логичных действиях. Если городские власти уже закупают чудо-автоматы для оплаты таких необходимых услуг (и, без сомнения, не на одну сотню тысяч гривен), то стоит предусмотреть возможность оплаты этих услуг разными способами, а не только "десять гривен одной бумажкой".

Татьяна Урбанская

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