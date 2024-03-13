Юрист Константин Гритчин рассказал, законны ли методы вручения повесток, когда их бросают в почтовый ящик, отправляют посредством СМС или же представители ТЦК звонят по телефону домой. Он также объяснил, какое наказание можно получить за неявку по такой повестке.
По его словам, ТЦК и СП действительно имеют право вызывать военнообязанных для выполнения обязанности по военному учету (уточнение данных и прохождение медицинского учета) посредством повестки в почтовом ящике. Ответственность за неявку по такой повестке административная – это штраф от 3400 до 5100 грн.
"Однако вызов по телефону и почте (не заказным письмом или ценным письмом под вручение) не является надлежащим вручением повестки, поэтому это нарушение только военного учета, которое наказывается штрафом от 850 до 1700 гривень", - пояснил юрист.
Гритчин уверяет, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично уполномоченными лицами. Также в случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственный за ведение военного учета обязан вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.
"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников), не вручена и не правомерна, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", - добавил Гритчин.
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Начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой объяснил, как определяют наказание гражданину в случае неявки по повестке. Он заявил, что наказание зависит от вида врученной повестки.