В случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственный за ведение военного учета обязан вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.

Юрист Константин Гритчин рассказал, законны ли методы вручения повесток, когда их бросают в почтовый ящик, отправляют посредством СМС или же представители ТЦК звонят по телефону домой. Он также объяснил, какое наказание можно получить за неявку по такой повестке.

По его словам, ТЦК и СП действительно имеют право вызывать военнообязанных для выполнения обязанности по военному учету (уточнение данных и прохождение медицинского учета) посредством повестки в почтовом ящике. Ответственность за неявку по такой повестке административная – это штраф от 3400 до 5100 грн.

"Однако вызов по телефону и почте (не заказным письмом или ценным письмом под вручение) не является надлежащим вручением повестки, поэтому это нарушение только военного учета, которое наказывается штрафом от 850 до 1700 гривень", - пояснил юрист.

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Гритчин уверяет, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично уполномоченными лицами. Также в случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственный за ведение военного учета обязан вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.

"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников), не вручена и не правомерна, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", - добавил Гритчин.

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Начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой объяснил, как определяют наказание гражданину в случае неявки по повестке. Он заявил, что наказание зависит от вида врученной повестки.

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