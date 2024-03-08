При неправомерных действиях нужно, в частности, нужно фиксировать правонарушения, подчеркнула эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и повестки гражданам иногда вручают на блокпостах, и далеко не все знают, как действовать правильно в таких случаях.

Нужно последовательно совершить ряд действия, в частности, узнать у полицейского причину остановки машины, рассказала юрист Диана Тернова во время интервью "РБК-Украина". По ее словам, потом нужно проверить документы у представителей территориальных центров комплектования.

Эксперт добавила, что следующий шаг - попросить показать приказ коменданта, что они имеют полномочия раздавать повестки. "В случае неправомерных действий вызвать других представителей Национальной полиции и фиксировать правонарушения", - посоветовала Тернова.

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Сегодня в центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Верховная Рада Украины в начале февраля одобрила в первом чтении проект закона насчет мобилизации. В документ подали более 4 тысяч правок. По сведениям секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, окончательно законопроект могут принять во второй половине марта.

Глава Кременчугского районного ТЦК говорил, что после принятия документа в украинском государстве мобилизация 2024 продолжится в плановом режиме. 21-летний воин Вооруженных сил Украины, который имеет два ордена "За мужество", - Роман с позывным "Цитрус", сказал, что иногда у него бывает настроение, когда "хотелось бы всех силой мобилизовать, но потом попускает".

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