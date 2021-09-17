Креминь связал отказ от кириллицы с угрозой нацбезопасности страны.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь связал возможный переход Украины на латиницу с угрозой нацбезопасности страны.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Чиновник отметил, что кириллица "рождалась и расцветала" вместе с украинцами, поэтому отказываться от нее нельзя.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", - считает Креминь.

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По его словам, за популяризацию украинского языка гибли миллионы людей, писатели.

"Вопрос "убийства кириллицы" - это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", - подчеркнул Креминь и назвал своей задачей защиту кириллицы вместе с украинским языком.

Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украине нужно избавляться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также предложил предоставить официальный статус английскому языку в Украине.

Журналисты спросили мнение по данному вопросу у премьера Дениса Шмыгаля. Тот в ответ рассмеялся и посоветовал адресовать вопросы Данилову.

В Институте украинского языка НАН идею перехода на латиницу назвали нонсенсом.

Напомним, еще в конце марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждать вопрос возможного использования латиницы наряду с кириллицей. Климкин подчеркивал, что нужно работать на то, что объединяет страну.

Автор: Юрий Годован