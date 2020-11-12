Начальник одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины требовал от предпринимателя деньги за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции, что позволило бы коммерсанту победить в тендере.

Военные контрразведки Службы безопасности Украины и следователи ГБР задержали должностное лицо Министерства обороны при получении взятки в размере 100 тыс. грн.

Читайте такжеНа Киевщине задержан следователь полиции на взятке в $4 тысячиКак сообщается на сайте СБУ, начальник одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины требовал от предпринимателя 400 тыс. грн за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции.

«Эта «корректировка» позволяла коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставки такой продукции для Минобороны», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что должностное лицо «шантажировало предпринимателя, что, в случае промедления с передачей взятки, примет решение в пользу конкурентов».

Правоохранители задержали должностное лицо в служебном кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн.

Также отмечается, что в ходе следственных действий была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Надя Пришляк