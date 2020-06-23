Зеленский проконтролирует покупку квартир пострадавшим от взрыва на Позняках – ОП

Зеленский также просит направить гуманитарный груз в западные области, которые страдают от непогоды.

Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что глава государства постоянно следит за обновлением информации по этой теме.

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Кроме того, Зеленский обсудил с правительством вопрос помощи людям, которые страдают от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз. В ОП отметили, что президент получает свежие отчеты о развитии ситуации с непогодой.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин, 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р. В ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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