В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили.

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского городского совета начато уголовные производства.

Читайте такжеНацполиция заявила, что ее официальный сайт взломалиОб этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик в Facebook.

«В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили. В настоящее время сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над возобновлением его работы», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Киберполицейские выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц.

Представитель Нацполиции также отметила, что аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу Варашского городского совета, где неизвестные также сегодня разместили фейковую информацию.

Хакерская атака на сайты органов власти: Предыстория

В среду, 23 сентября, в Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.

На официальном сайте Варасского городского совета разместили ложную информацию о выбросах радиоактивных веществ на Ривненской АЭС, а также об эвакуации местного населения.

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Автор: Надежда Пришляк