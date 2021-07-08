Пилот "Мрии" также показал в своем видео интерьер самолета и познакомил зрителей с экипажем.

В сети появились уникальные кадры взлета украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия" - самого большого и грузоподъёмного самолёта за всю историю авиации. Видео взлета судна было снято с помощью дрона.

Кадры опубликовал на своем Youtube-канале пилот Ан-225 Дмитрий Антонов. Он также рассказал об особенностях работы двигателей Д-18, показал интерьер самолета и познакомил зрителей с экипажем.

Видео было снято при полете Ан-225 в Лейпциг.

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Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 "Руслан" компании "Авиалинии Антонова"за один рейс перевез три пожарные машины" Rosenbauer Panther 6x6 " с Ближнего Востока в Центральную Азию.

Вес каждой пожарной машины – 21 т, длина – 12 м. Таким образом, в этом перевозке общий вес груза составил 63 тонны, а по длине – 36 метров. Грузовики заняли всю длину грузовой кабины "Руслана".

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Автор: Дмитрий Захаров