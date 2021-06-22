Сегодняшний рейс - коммерческий, по условиям контракта, подробностей не разглашают.

В небо поднимется гордость Украины "Мрия" - самый мощный и самый большой самолет в мире. Ан-225 выполнит рейс по заказу одной из стран НАТО.

Читайте такжеУкраинская «Мрия» снова полетела помогать в борьбе с COVID-19 (захватывающее видео)Первый перелет состоится с аэродрома Гостомеля в Баку. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Взлет нашей красавицы постоянно привлекает внимание сотен людей и профессиональных фотографов. После длительного обслуживания это первый полет в этом году. Последний рейс "Мрия" выполнила в прошлом году из Шотландии в Израиль.

Сегодняшний рейс - коммерческий, по условиям контракта, подробностей не разглашают.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается самым большим и мощным в мире транспортным самолетом.

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Автор: Ольга Робейко