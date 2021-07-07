Самолет перевез три грузика общим весом более 60 тонн.

Компания "Авиалинии Антонова"за один рейс перевезла три пожарные машины" Rosenbauer Panther 6x6 " с Ближнего Востока в Центральную Азию.

Как сообщает пресс-служба компании, команда "Антонова" пришла на помощь компании Rosenbauer, когда обстоятельства сделали авиаперевозки единственной возможностью безопасно и вовремя доставить груз. Вопрос был решен всего за неделю.

Авиакомпания направила самолет Ан-124-100М-150 из своего базового аэропорта в Гостомеле на Ближний Восток, чтобы принять пожарные машины и доставить их в Центральную Азию.

Отмечается, что вес каждой пожарной машины – 21 т, длина – 12 м. Таким образом, в этом перевозке общий вес груза составил 63 тонны, а по длине – 36 метров. Грузовики заняли всю длину грузовой кабины "Руслана".

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Весной этого года самолеты авиакомпании " Авиалинии Антонова" перевезли из Германии в США фармацевтические машины для производства вакцин против COVID-19.

Всего было успешно выполнено шесть рейсов из аэропорта Франкфурт-Хан, Германия, в США, включая Балтимор, штат Мэриленд, и Кингстон, штат Северная Каролина, сообщили в компании.

При этом несколько полетов проходили в сложных погодных условиях, вызванных снежными бурями.

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Автор: Дмитрий Захаров