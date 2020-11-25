Журналист Владимир Бойко показал, как проходят обыски под руководством начальника Первого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Владимира Новикова.

Из опубликованного журналистом видео видно, что Владимир Новиков и детективы НАБУ прямо во время обыска обсуждают возможность вызова проституток, употребление алкогольных напитков, матерятся, угощаются найденными на кухне во время обыска перекусами и выставляют за дверь адвоката Сергея Геллу.

«Ну это предложение выпить, конечно… Вызвать проституток…», - говорит один из детективов-участников обыска.

«А все из-за чего? Из-за того, что когда мы встали с машины, он, б…ь, не поздоровался. Х…й какой-то, б…дь. Мы приехали, и он приехал. Кто ты, б…ь, садовник? Или х…й его знает, б…дь», - добавляет Новиков, обсуждая, скорее всего, прибывшего на обыск адвоката.

Еще на одном видео видно, как один из понятых выносит из кухни и ставит на стол две вазочки, наполненные орехами и конфетами, которыми угощается Владимир Новиков, и тут же ставит на стол найденную у хозяев квартиры бутылку алкоголя.

«Из видео понятно, почему Новикову так мешал адвокат. В ходе проведения обысков Новиков приказал понятым принести ему без разрешения хозяев орехи и конфеты из кухни и поставить на стол, за которым Новиков вместе со специалистом осматривали компьютерную технику. Понятые без чьего-либо разрешения перемещались по помещению, без разрешения употребляли еду, а также, найдя бутылку алкоголя, предложили «накрыть на стол», - пишет Владимир Бойко.

Владимир Бойко отмечает, что на видео зафиксирован обыск в рамках уголовного производства №42016000000001157, которое Владимир Новиков расследовал по факту хищений на государственном предприятии «Укркосмос».

Журналист утверждает, что в нарушение законодательства результаты обыска не были зафиксированы в протоколе непосредственно после завершения обыска, а сам протокол составлялся «задним» числом.

«Можно только представить, как бы визжали «общественные активисты, если бы подобное исполнили в ходе обыска следователи Национальной полиции или Государственного бюро расследований. Другое дело, когда протоколы обысков составляют «задним числом» детективы НАБУ, которые потеряли видеозапись следственного действия, а в ходе обысков «борцы с коррупцией» обсуждают вызов проституток, спускают адвоката с лестницы и жрут без разрешения хозяина чужие конфеты и орешки. Не удивительно, что за такое «расследование» Владимир Новиков не только не оказался на скамье подсудимых, а наоборот был обласкан Артемом Сытником и сейчас принадлежит к числу наиболее доверенных лиц Артема Сергеевичам – вместе с Калужинским, детективом Борисенком и «тайным агентом» Шевченко», - пишет Владимир Бойко.

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Автор: УНИАН