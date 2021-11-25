Мы уже видим качественные изменения в торговле древесиной на лицензированных биржах, отметил глава Государственного лесного агентства.

Государственные лесные хозяйства высадили 40 млн деревьев в Украине в рамках программы Президента Украины "Зеленая страна". Это стало возможным благодаря дополнительным прибылям, полученным государством после реформы торгов необработанной древесиной.

Соответствующее заявление сделал председатель Государственного лесного агентства Украины Юрий Болоховець во время подписания Меморандума о сотрудничестве с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР).

"Сегодня мы уже видим качественные изменения в торговле древесиной на лицензированных биржах. Предприятиями отрасли за 10 месяцев 2021 года получено доходов на 6,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период. Мы рады, что регулятор рынка капитала и товарных рынков разделяет наш подход к охране и устойчивому развитию лесного хозяйства", – отметил Болоховець.

Всего с июля по ноябрь 2021 года участники рынка реализовали древесины на сумму 8,3 млрд грн, что на 3,6 млрд грн превышает показатели аналогичного периода прошлого года. За этот период государственные лесные хозяйства получили 1,1 млрд грн дополнительной прибыли.

Значительная часть полученных средств была направлена на высадку новых 40 млн деревьев в рамках программы "Зеленая страна", говорят в Гослесагентстве. Всего до конца 2024 года планируется высадить 1 млрд новых деревьев и увеличить площадь лесов в Украине на 1 млн га.

"Да, задача сложная, но это абсолютно реально. И к этому должны присоединиться все – лесопользователи, владельцы лесов или небольших парков. Даже каждый гражданин может взять и посадить дерево на приусадебном участке. Дышать чистым воздухом, жить в комфортных условиях нужно не только Президенту, это нужно всем", – подытожил глава ведомства Юрий Болоховець.

"Зеленая страна" – программа Президента Украины Владимира Зеленского, начатая в июне 2021 года Указом №228/2021 "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов". Сейчас в рамках программы было высажено 47,8 млн деревьев на общей площади в 9,31 тыс. га.

Автор: Иван Бойко