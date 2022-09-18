Среди пленных была женщина, которую россияне два месяца держали в карцере.

Полиция Харьковской области сообщила детали о пребывании в плену россиян семерых граждан Шри-Ланки, которым удалось освободиться после деоккупации области.

По данным начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова, семь граждан Шри-Ланки – женщина и шесть мужчин в начале полномасштабного вторжения РФ находились в Купянске. Они испугались войны и решили никуда не выезжать, а спрятаться.

В мае они пытались пешком дойти до Харькова, но на первом же блокпосту армии РФ их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

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"Там шри-ланкийцев держали в нечеловеческих условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере два месяца! Двоим из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не говорят по-английски, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли – россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", - сообщил Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили уйти в Харьков пешком, по дороге их встретил охранник отеля, который приютил и сообщил об этом украинской полиции.

С иностранцами проводятся следственные действия, установлена связь с посольством Шри-Ланки, пострадавшим обеспечена безопасность и надлежащие условия для проживания.

Как сообщал УНИАН, жители Балаклеи рассказали о пережитой оккупации. Они отдельно упоминали о военнослужащих из Бурятии, которые выносили из домов местных все, что можно было вынести.

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