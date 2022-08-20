Она находится в плену оккупантов уже пять месяцев.

Военный врач Марьяна Мамонова попала в руки российских оккупантов, когда спасала украинских бойцов и гражданских в Мариуполе.

Как говорится в сюжете ТСН незадолго до захвата женщина сообщила родным, что беременна. И вот уже почти пять месяцев от женщины нет никакого известия. Чтобы спасти Марьяну, родные просят огласки.

"Последний раз Марьяна здесь была, когда у нее была свадьба. После того мы больше не собирались", – сказала мама женщины Оксана Черепушко.

По словам отца 31-летней Марьяны Владимира Черепушка, она писала родным, что со дня на день в городе становилось все хуже. Не хватало воды питьевой и медикаментов.

Именно там, под обстрелами Марьяна узнала, что ждет ребенка, о котором давно мечтала. Сказала об этом мужу и родным, а через несколько дней попала в плен.

"Я очень за нее переживаю. За нее и за ребенка. Прошу всех неравнодушных помочь", - призвала мама женщины, добавив, что они ничего о ней не знают.

Им только известно, что Марьяна находится в колонии в Еленовке. Об этом узнали уже от военных, вернувшихся из плена.

"То, что нам сообщили, что она находится в камере, где два человека. Она и еще, возможно, какая-то коллега", - сказала сестра Анна Марцинкевич.

От Марьяны уже 5 месяцев нет ни одной вести. Семья обращалась за помощью во все инстанции, но пока все тщетно.

"Ей надо уже в октябре рожать, а ее оттуда нельзя никак забрать. Куда мы не звоним, в какие инстанции мы не писали, но наша власть не реагирует", – сказал отец врача.

При этом родители женщины не теряют надежды на ее возвращение и говорят, что так надолго со своей дочкой они еще расставались.

Рожать Марьяне через два месяца. Родные надеются, что к тому времени ее уже удастся освободить и малыш появится на свет уже дома, на свободе.

Как сообщал УНИАН, 19 августа стало известно, что среди защитников, которые были на "Азовстали" и сейчас находятся в российском плену есть 21-летняя волонтер и парамедик Екатерина с позывным "Птичка". По словам Светланы, матери девушки, сейчас ее дочь находится в Еленовке.

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