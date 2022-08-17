В числе получателей 51 человек, которого удалось вызволить уже после 24 февраля 2022 года.

Принято решение о предоставлении госвыплат 153 украинцам, освобожденным из плена, и тем, кто еще в неволе.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ссылаясь на соответствующее решение, принятое Межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту, на заседании 16 августа.

Отмечается, что эти люди оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины с 2014 года и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются оккупантами.

В частности, 100 украинцев признаны межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ, 51 из них удалось освободить уже после 24 февраля 2022 года.

Всем им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн.

Кроме того, комиссия назначила выплаты по 100 тыс. грн на правовую помощь 53 семьям незаконно заключенных украинцев, содержащихся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти РФ из-за их общественной, политической или профессиональной деятельности.

Минреинтеграции возобновило работу комиссии в прошлом месяце.

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