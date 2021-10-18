Полиция продолжает расследование причин гибели мужчины.

Стали известны жуткие подробности смерти 38-летнего хирурга и военнослужащего Олег Бенци из Тернополя год назад. Чтобы узнать страшную правду, матери мужчины пришлось добиться эксгумации его тела.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина не согласилась с простым выводом, что ее сын умер, "потому что так бывает". В результате выяснилось, что хирурга залечили до смерти, а затем для сокрытия следов преступления из его тела вырезали органы.

"Он пошел пешком за смертью к ним...", – сказала убитая горем Анна Бенца.

Читайте также"Доктор зло": хмельничанка пытается доказать вину врачей в инвалидности ее сына (видео)По ее словам, диагноз сына – острый панкреатит. Он пришел в больницу в пятницу, ему становилось все хуже.

"Ни одно КТ, ни одно УЗИ мы тебе делать не будем, потому что это пятница, суббота, воскресенье, никто с тобой не будет возиться", – рассказала женщина, слышавшая это лично.

Анна Бенза убеждена, что ему ввели противопоказанный препарат. В понедельник Олега не стало.

"Мужчина умирает в больнице, где есть все, чтобы спасти его жизнь. Удивительно то, что заявление на отказ от вскрытия, по религиозным причинам, пишет двоюродный брат, якобы по просьбе матери. А мать, которая живет в Соединенных Штатах, успевает приехать на похороны сына. И требует объяснений врачей и вскрытия тела. Ей отказывают, а медицинской карты сына не отдают. Все очень странно", – говорится в сюжете.

Учитывая все это, мать Олега решила обратиться в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "врачебная ошибка".

"По результатам проведения первой судебно-медицинской экспертизы были установлены отдельные нарушения у врачей", – отметил руководитель Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

А эксгумация тела мужчины раскрыла вообще шокирующие подробности: диафрагма со следами вмешательства, не было кишечника, желудка, поджелудочной железы, селезенки, части печени.

"И именно эти органы поражает панкреатит. А их – нет, – говорится в сюжете. – И тут важно! Ни намека на якобы черных трансплантологов. Все эти органы – не пересаживают... Полиция уже ведет расследование и, кроме обтекаемых формулировок, отдельные нарушения врачей уже точно знает".

Ранее сообщалось, что, по результатам исследования, в Украине из-за ошибок врачей ежедневно умирает более 30 человек.

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Автор: Катерина Шварц