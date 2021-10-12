Соседи, учителя в школе и знакомые шокированы трагедией - они не верят, что отличница и умница Саша могла такое совершить.

В Винницкой области 16-летняя школьница Александра призналась в убийстве собственной матери. Дочь нанесла ей по меньшей мере 30 ножевых ранений.

Как сообщает OBOZREVATEL, в полицию 9 октября обратилась свекровь погибшей 35-летней Надежды Ющенко, которая сообщила, что вечером не видела свою невестку. Правоохранители начали обследовать территорию поселка.

Вскоре тело женщины со следами насильственной смерти нашли на соседнем заброшенном участке в колодце. Он был прикидан старой одеждой и камнями.

"На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей", – сообщили в Главном управлении Нацполции в Винницкой области.

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По предварительной информации следствия, девушка поссорилась с мамой из-за желания пойти гулять, а та ее не пускала. Во время конфликта дочь нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого на тележке вывезла тело и бросила его в колодец.

Надежда Ющенко родилась и долгое время жила в Бердичеве. В 2005 году в 19 лет вышла замуж за Ираклия Майсурадзе, в браке родила двух дочерей. Старшая - Александра, но все называли ее Сашенька. После 4 лет супруги разошлись, а потом развелись.

В 2013 году Надежда вышла замуж, родила дочь и стала жить с семьей в поселке Глуховка в доме на двух хозяев – через стену с родственниками мужа. По словам соседей, свекровь ладила с невесткой, помогала с детьми.

"Девушки – все отличницы, бабушка следила за учебой, тем более, что работала в той же школе, куда они ходят", – рассказала одна из местных жительниц.

Сама Надежда работала парикмахером, также занималась маникюром. Мама и ее девочки всегда хорошо выглядели.

"Все красавицы как на подбор, а со старшей, Сашей, были как сестры", – говорят соседи.

Соседи рассказывают, что семья была благонадежная, Надежда не пила и не курила. Ее муж ездил на заработки.

В мае 2021 года первого мужа Надежды Бердичевский горрайонный суд Житомирской области лишил родительских прав. Он к детям не ходил, участия в воспитании дочерей не принимал и никак материально им не помогал. С 2009 года задолженность по алиментам составляла более 100 тыс. грн – Ираклий Майсурадзе их просто не платил.

Девушки в суде заявили, что своего биологического отца не знают, не общались с ним вообще и считают целесообразным лишить его родительских прав в отношении них.

Соседи, учителя в школе и знакомые шокированы трагедией - они не верят, что отличница и умница Саша могла такое совершить, несмотря на то, что в Сети было опубликовано признание девушки.

"Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать - просто невозможно!"- говорят соседи.

Смущает их и то, как девушка могла перетащить тело матери, спрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. На видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а по информации правоохранителей их было по меньшей мере 30.

Саша заявила, что поссорилась с мамой, и это стало причиной убийства.

Сейчас школьница находится в изоляторе по подозрению в умышленном убийстве. Если ее вина будет доказана, то за решеткой она проведет следующие 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября стало известно, что на Винницкой области по подозрению в убийстве матери задержана 16-летняя девушка. По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около 30 ранений ножом.

Автор: Виолетта Орлова