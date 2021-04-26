Закон принят с целью уменьшения рисков заболевания COVID-19 среди школьников и предотвращения дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19)» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)» № 1378-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 апреля.

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Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГНА.

При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГНА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины, заметили в пресс-службе.

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Автор: Виктория Токарева