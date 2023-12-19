Тираж нового почтового блока составит 140 000 экземпляров.

В Канун Рождества "Укрпочта" введет в обращение финальный почтовый блок 2023 года - "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Украинские колядки в Киево-Печерской лавре" - завершающий почтовый выпуск 2023 года. Решили посвятить его одному из таких событий - годовщине проведения Православной Церковью Украины первой рождественской литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Сюжет выпуска соединил иконостас Успенского собора, колоритных колядников с восьмиконечной звездой и традиционный украинский вертеп. По обе стороны иконостаса - преподобные Антоний и Феодосий Печерские - основатели Киево-Печерской лавры.

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Отмечается, что тираж нового почтового блока составит 140 000 экземпляров.

Автором блока, открытки, конверта и штемпеля "Первый день" является заслуженный художник Украины Николай Кочубей. Его авторству принадлежит прошлогодний рождественский выпуск "Щедрик. Carol of the Bells".

Марки "Укрпочты" - последние новости

1 ноября "Укрпочта" представила марку в честь работников украинской железной дороги, продолжающих работу в условиях войны - "Героические профессии. Железные люди". Тираж блока равнялся 150 000 экземпляров.

6 декабря, в День Святого Николая и День Вооруженных Сил Украины, почтовый оператор ввел в обращение благотворительную почтовую марку "Подарки Святого Николая".

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