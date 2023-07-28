Закон вернули с подписью президента сегодня, 28 июля.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе дат трех государственных праздников, в том числе Рождества.

Об этом речь идет в карточке законопроекта №9431. В частности, отмечается, что закон возвращен с подписью президента сегодня, 28 июля.

Закон касается переноса дат празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

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Перенос праздников в Украине

В конце июня Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины" (№9431), которым предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря.

Верховная Рада 14 июля приняла этот закон. За принятие в целом соответствующего президентского законопроекта проголосовал 241 народный депутат.

Законом в перечне праздничных дней устанавливается, что 15 июля отмечается День украинской государственности (ранее - 28 июля).

Также устанавливается, что 1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины (ранее - 14 октября).

Кроме того, законом устанавливается, что 25 декабря в Украине отмечается Рождество Христово. Ранее в Кодексе было указано, что Рождество в Украине отмечается 25 декабря и 7 января.

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