Среди мужчин доля тех, кто готов навсегда покинуть родину, выше, чем среди женщин.

Сейчас для большинства украинских мужчин границы остаются закрытыми. Но и после их открытия 70% украинцев точно не планируют выезжать в другую страну на постоянное место жительства. Впрочем еще 21% граждан уже настроены на эмиграцию, когда шлагбаум поднимут. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что среди мужчин доля тех, кто хотел бы уехать из страны после открытия границ, выше, чем среди женщин: 25% против 17%. Опрос также показал, что о желании выехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего заявляли респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%).

По словам социологов, чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше доля таких, которые хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства. Так, среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет выехать за границу желало бы 27%, среди респондентов 40-49 лет - 23%, 50-59 лет - 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет - 9%.

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"Для тех респондентов, которые хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства в случае открытия границы для всех категорий населения, основными мотивациями для выезда за границу являются отсутствие возможностей для развития (30,5%), угроза жизни в результате ведения боевых действий (29%), недостаточная социальная поддержка со стороны государства (29%), желание воссоединиться с родными (26%).воссоединиться с родными (26%), желание вывезти родных, зависящих от респондента (23%), и невозможность найти работу в соответствии с требованиями респондента (21%)", - говорится также в результатах исследования.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года методом face-to-face. Было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность не превышает 2,6%.

Другие социологические опросы в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы ответили, как относятся к русскоязычным гражданам. В частности, 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Ксенофобное отношение к ним имеют 17%.

Кроме того, опрос показал, что 93% населения соглашается допустить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в свое окружение, ксенофобное отношение к ним имеют лишь 17%. Поэтому, как отмечалось, ситуация с ВПЛ выглядит вполне благоприятной.

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