Некоторые категории мужчин призывного возраста могут вполне легально выехать из Украины.

В Украине действует военное положение, во время которого выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Об этом прописано в указе президента Украины № 64/2022. Однако существуют исключения. Мы разобрались, кто может выехать за границу в 2024 году легальным образом.

О том, как выехать за границу мужчине, эксклюзивно для УНИАН рассказал бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

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Можно ли с отсрочкой выехать за границу

Юрист Владимир Пилипенко в комментарии для УНИАН объяснил: если военнообязанный мужчина имеет отсрочку от мобилизации - это не дает право на выезд за границу автоматически.

Выезд за границу регулируется не законом, а подзаконными документами Государственной пограничной службы. То есть пограничники имеют свои внутренние документы, на основании которых они в индивидуальном порядке принимают решение о том, выпускать человека за пределы государства или нет.

Для выезда за границу надо иметь и отсрочку, и основания, которые пограничники сочтут достаточными для того, чтобы позволить человеку пересечение границы. К тому же эти основания надо подтвердить соответствующими документами.

Кто имеет право выехать за границу в 2024 году

По словам Владимира Пилипенко, право на выезд предоставлено водителям по системе "Шлях", которые едут за гуманитарной помощью. Выпустить за границу также могут волонтеров.

Пересечь границу могут спортсмены, которые едут на соревнования, культурные деятели, отправляющиеся на гастроли. Государственные служащие и ученые имеют право на выезд в заграничную командировку.

Многодетные и одинокие отцы могут иметь основания для выезда. Возможен выезд мужчин, которые сопровождают человека на лечение.

Чтобы получить разрешение на пересечение границы, военнообязанный должен иметь обоснованные основания для выезда - в разных случаях речь идет о разных документах. Например, тренер, который едет на чемпионат вместе со сборной, должен получить документ о командировке от Министерства молодежи и спорта.

Как выехать за границу опекуну недееспособного лица

Ранее мы рассказывали, как оформить опекунство в Украине. Согласно закону, опекуны могут пересекать государственную границу, если сопровождают лицо с инвалидностью, которое опекают. При себе нужно иметь документы, подтверждающие совместное проживание, наличие инвалидности, родственные связи, акт установления ухода.

Популярным является вопрос - может ли опекун выехать за границу без опекаемого. Это возможно в том случае, если недееспособное лицо уже находится за границей и стоит на учете в консульстве.

Можно ли выехать за границу в 17 лет

Юноши возрастом до 18 лет могут выехать за границу, даже если до совершеннолетия остался один день. Для этого не требуется разрешение родителей. Однако пограничники могут не выпустить юношу, если он не стоит на воинском учете. Поэтому при себе стоит иметь приписное удостоверение.

Может ли отец-одиночка выехать за границу

Одинокий отец имеет право на выезд, если мать детей умерла, пропала без вести или лишена материнских прав. Однако если мужчина женился повторно, то теряет возможность пересечь границу.

Может ли многодетный отец выехать за границу

Отец трех и более несовершеннолетних детей может выехать из Украины, даже если они рождены в разных браках. Но важно документально подтвердить факт содержания или воспитания детей и получить отсрочку в ТЦК. Без такого документа отца не выпустят. Также не должно быть задолженности по алиментам.

Исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу

Такие граждане могут выехать, если имеет печать "исключен с воинского учета" в военно-учетном документе.

Если жена инвалид 3 группы - можно ли выехать за границу

Отсрочка от мобилизации по инвалидности жены 3 группы (и право на выезд за границу) предоставляется, если женщина получила такой статус из-за онкологии, отсутствия конечности (конечностей) или одного из парных органов, психического расстройства или церебрального паралича.

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