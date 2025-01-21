Украинцы ответили, как относятся к русскоязычным гражданам

Ксенофобское отношение к ним имеют 17%.

83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Об этом говорится в социологическом исследовании, которое провели в Киевском международном институте социологии (КМИС) в течение 20 сентября - 3 октября 2024 года.

"Индекс социальной дистанции 3.73, что соответствует среднему, готовы допустить их в свое окружение 49%, еще 34% соглашаются, что они должны жить в Украине. То есть 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. Ксенофобное отношение к ним имеют 17%", - говорится в опросе.

Социологи отметили, что разница с результатами марта 2023 года незначительная, ситуация в отношении русскоязычных граждан Украины за полтора года не изменилась.

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Кроме того, опрос показал, что 93% населения соглашается допустить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в свое окружение, ксенофобное отношение к ним имеют лишь 7%. Поэтому, как отмечается, ситуация с ВПЛ выглядит вполне благоприятной.

Всего было опрошено 989 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Общественные настроения украинцев

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, в конце 2023 года 77% доверяли президенту Владимиру Зеленскому, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года - до 59% (в то же время доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%).

К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия снова начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту (то есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие). По состоянию на декабрь 2024 года 52% украинцев доверяли президенту Зеленскому, не доверяли - 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением.

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