Также он пояснил, может ли грозить уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

Адвокат Ростислав Кравец ответил на вопрос, какая ответственность предусмотрена за незаконное пересечение границы военнообязанными украинцами. В своем YouTube-канале он заявил, что на сегодня не существует законного запрета на пересечение границы во время действия военного положения.

"Его не существует. В Конституции Украины в статье 33 прямо предусмотрено, что такой запрет и такие ограничения могут быть установлены, но они устанавливаются только законами. Не постановлениями Кабмина, не какими-то внутренними актами. Тем более, об этом свидетельствует большая судебная практика по этому поводу", - подчеркнул Кравец.

Он утверждает, что фактически более 90% решений ГПСУ, если вы грамотно подаете документы в суд, отменяются.

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Что касается ответственности за незаконное пересечение границы, нарушение правил пересечения границы, то они установлены только в административном кодексе, уголовной ответственности, говорит Кравец, за это не предусмотрено. Штрафы могут быть от 3,5 тыс. грн, в случае повторного нарушения - более 13 тыс. грн.

"И может быть еще арест сроком до 15 суток. На что стоит обратить здесь внимание? Срок привлечения к ответственности по КУоАП установлен в 3 месяца. И в любом случае не более года с момента совершения. То есть если вы уехали более года назад, вас даже к админответственности привлечь не могут, а дело должно быть прекращено", - заявил адвокат.

Запрет на выезд за границу во время военного положения

На время действия военного положения (сейчас его продлили до 18 августа 2023 г.) запрещен выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

И все же есть исключения для определенных категорий: речь идет о непригодных для военной службы, военнообязанных с тремя несовершеннолетними детьми, и военнообязанным, ухаживающим за людьми с инвалидностью и т.п. Но относительно последней категории недавно внесли уточнения: не служить можно будет только в случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

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