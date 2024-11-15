В западных медиа снова заговорили о выборах в Украине. И хотя официально в Офисе президента такие разговоры называют преждевременными, в СМИ периодически появляются сливы разговоров отдельных провластных депутатов о потенциальном голосовании весной, а политические партии работают в регионах над привлечением электората.

Стоит понимать, что в истории с выборами нужно отталкиваться от завершения правового режима военного положения и, минимум, еще плюс шесть месяцев. Провести выборы быстрее не получится по чисто техническим причинам, поскольку надо многое проверить. Например, проанализировать, сколько людей в Украине осталось из тех, кто может голосовать, каким образом они могут это сделать и прочее.

Конечно, вопрос проведения выборов во время военного положения обсуждался, но от такого сценария решили отказаться. Ведь при таких условиях, даже отбросив вопрос обеспечения безопасности во время голосования, те политические силы, которые проиграют, будут иметь неоспоримый аргумент, чтобы в конце концов заявить: "эти выборы нелегитимны". Даже наши партнеры отмечают, что выборы во время войны - очень рискованная история, в том числе из-за того, что легитимность новоизбранных органов будет подвергаться сомнениям.

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Насколько мне известно, сейчас существует два сценария проведения выборов в случае, если они будут назначены.

Первый предполагает, что сначала проведем местные, а через небольшой период времени - президентские и парламентские. Согласно второму сценарию все выборы проходят одновременно. Так сказать, чтобы два раза не вставать. И заодно - сэкономить на печати бюллетеней и так далее...

По состоянию на сейчас думают, когда завершится горячая фаза войны и, соответственно, можно будет хотя бы примерно определить, когда эти выборы могут состояться. С другой стороны (хотя об этих вопросах сейчас думают меньше), пока вообще не понятно, какой будет избирательная система, каким будет избирательный кодекс и так далее.

В любом случае, то, что сейчас происходит серьезное оживление в этой теме - факт. Достаточно посмотреть на элементарные вещи: что делается в регионах. Думаю, многие партии работают там в русле выборов "на всякий случай". С другой стороны, они уже имеют более четкое понимание, что со сменой власти в Соединенных штатах, активизации разговоров о перемирии, завершении горячей фазы войны, следующий вопрос, который нам зададут партнеры после этого: "Когда вы проведете выборы?".

На самом деле на это есть запрос не только у партнеров, но и у общества. Поэтому реальная подготовка ведется. Но точной даты проведения потенциальных выборов пока нет. Это точно не те даты, которые называют уважаемые западные издания типа The Economist (май 2025 года). На мой взгляд, раньше осени 2025 года они вряд ли возможны.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог