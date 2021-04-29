Вятрович назвал это празднование неуместным и назвал эту акцию "странной".

Народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что не надо было праздновать День создания СС "Галичина".

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

Вятрович назвал это празднование неуместным и назвал эту акцию "странной".

"Я абсолютно считаю, что отмечать, праздновать создание очередного какого-то военного формирования из украинцев в рядах чужой армии абсолютно неуместно. К сожалению, в 20-м веке было много формаций, куда мобилизовали то ли силой, то ли пропагандой украинцев воевать за чужие интересы. Именно это произошло 28 апреля 1943 года, когда создавалась Ваффен СС Дивизия "Галичина". Здесь нечего праздновать, на самом деле", - сказал Вятрович.

Марш в честь "Галичины" в Киеве

Вечером 28 апреля на Арсенальной площади в Киеве начался Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии «Галичина».

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие через центр города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Еще до начала шествия один из присутствующих начал выкрикивать лозунги против марша (в частности - "эсэсовская сволочь"), однако полиция отвела его с места происшествия, чтобы избежать конфликтов.

Акция завершилась мирно, участники провели митинг на Майдане независимости и разошлись.

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Автор: Олег Давыгора