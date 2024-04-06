По ее словам, США и Германия против приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговоры, а реальное решение.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что все ведущие союзники Киева, кроме двух, поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения по вступлению в НАТО.

В эфире телемарафона она отметила, что повестку дня вопросов, связанных с Украиной, определяет и Украина. По ее словам, для Украины вопрос приглашения в НАТО есть на повестке дня и он будет на повестке дня столько, сколько нужно до того, чтобы это решение было принято.

"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть на повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевой является позиция именно этих двух стран", - сказала Стефанишина.

Видео дня

По ее словам, США и Германия против приглашения Украины в НАТО, потому что это уже не просто разговоры, а реальное решение.

Членство Украины в НАТО - детали

Лидеры НАТО собираются на саммит в июле, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину своего военного альянса. Украина рассчитывала на официальное приглашение присоединиться к НАТО, но вряд ли это произойдет на июльском саммите, пишет The New York Times со ссылкой на комментарии западных чиновников.

"Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве в Вашингтоне, как и на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и они хотят, чтобы этот вопрос был снят с программы саммита в июле. Однако они хотят предоставить Украине конкретные обязательства, которые она может выполнить", - отмечает издание.

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