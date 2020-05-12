Абитуриенты с Донбасса и Крыма в 2020 году смогут по упрощенной процедуре поступать в 91 вуз

В этом году расширился этот перечень высших учебных заведений. Из них 77 вузов подчинены МОН, а 14 - Минздраву, МВД и Минкульту.

В 2020 году жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре поступать в 91 вуз Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, в этом году расширился этот перечень высших учебных заведений. Из них 77 вузов подчинены МОН, а 14 - Минздраву, МВД и Минкульту.

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«Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любое из этих заведений, где будут работать образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» без прохождения ВНО», - отметили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений.

Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих заведений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов с временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки перенесло на август сроки проведения вступительной кампании в высших учебных заведений в 2020 году.