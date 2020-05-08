Вступительную кампанию перенесли на август

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа.

Министерство образования и науки перенесло на август сроки проведения вступительной кампании в высших учебных заведений в 2020 году.

Как сообщили в пресс-службе МОН, соответствующий приказ от 4 мая, которым внесены изменения в условия приема на обучение в заведения высшего образования, зарегистрировано в Министерстве юстиции.

«Изменились сроки проведения вступительной кампании в 2020 году – все даты сдвинуты на месяц (август), с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации»,- говорится в сообщении.

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Так, уточнили в МОН, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов будет длиться с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания в учреждении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Отмечается, что МОН предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что абитуриенты смогут отправить скан-копии необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) перенесены. Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет проходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно. Даты же регистрации электронных кабинетов поступающих на магистратуру, прием документов, рекомендаций также перенесены на месяц, отмечается в сообщении.

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Изменениями расширены категории абитуриентов, которые могут воспользоваться правом на перевод на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, погибший или признан судом безвестно отсутствующим лицом во время выполнения им служебных обязанностей).

«В условиях приема также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе иностранных украинцев, постоянно проживающих в Украине, лиц, признанные беженцами, и лиц, нуждающиеся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к вступлению, как и для граждан Украины. То есть, теперь для того, чтобы учиться на бюджете, эта категория абитуриентов должна будет успешно сдать ВНО и подать 5 заявлений на бюджетные места в университете»,- говорится в сообщении.

В МОН добавляют, что обновленные условия приема приведены в соответствие с принятыми 18 декабря 2019 года изменениями в закон «О высшем образовании». В частности, предусмотрена возможность подачи мотивационного письма, отменена обязательность проведения дополнительных вступительных испытаний для поступающих в магистратуру, получившие степень высшего образования по другой специальности и др.