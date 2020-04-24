Видеоуроки "Всеукраинской школы онлайн" проходят двойную экспертизу – ОП

«Всеукраинская школа онлайн» за три недели показала почти 550 уроков, самый популярный предмет – английский язык.

Видеоуроки в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» проходят двойную экспертизу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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«Во избежание ошибок, уроки теперь проходят двойную экспертизу: 23 эксперта помогают учителям с подготовкой материала и присутствуют на съемках, еще 58 специалистов подключились к пост-продакшену. Позже записанный материал может дополняться, расширяться, углубляться и использоваться и дальше - даже после окончания карантинных мер. Особенно это может пригодиться учителям и школьникам, которые живут в отдаленной местности и не всегда имеют доступ к качественным учебным материалам», - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» за три недели трансляции проведено 545 школьных уроков. Только на YouTube-канале Министерства образования и науки уроки просмотрели 7,1 млн раз. В эфире украинских телеканалов уроки увидели почти 12,5 млн украинцев.

Отмечается, что самым популярным предметом «Всеукраинской школы онлайн» остается английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.

В Офисе президента поблагодарили педагогов, которые согласились преподавать уроки для всей страны. Так, в проекте принимают участие более 40 украинских учителей. Кроме того, в проекте приняли участие около 170 звездных гостей.

Отдельную благодарность в Офисе президента выразили студии компании Mozgi group под руководством автора и музыкального продюсера Алексея Потапенко (Потап), которая в кратчайшие сроки записала оригинальное музыкальное оформление ко всем урокам школьной программы.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». В течение первой недели его работы в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов.

По данным МОН, эти уроки приобрели широкую популярность на всех площадках, где транслировались. Так, YouTube-канал МОН за сутки набрал 50 тыс. подписчиков. В то же время в МОН констатировали, что в ряде видеоуроков были ошибки, а потому проект нуждается в доработке. В связи с этим анонсировали запуск двухуровневой процедуры подготовки видеоуроков.

Планируется, что видеоуроки будут транслироваться как минимум до завершения карантина.