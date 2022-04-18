Российские захватчики, скорее всего, готовят новую провокацию в Пасхальную ночь – обстрел православных храмов. Это якобы должно произойти в 5 областях.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о "подготовке обстрелов". Дескать, "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных России".
При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей, где это "может произойти":
- Запорожская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская.
В регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом сообщает и Минобороны РФ, которое утверждает, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами.
В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными.
Ранее сообщалось, что оккупанты в Вербное воскресенье обстреляли Свято-Христо-Рождественский собор в Северодонецке.
"Оккупанты обожают соревноваться с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", – отметил председатель ОГА.