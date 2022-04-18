Это якобы должно произойти в 5 областях.

Российские захватчики, скорее всего, готовят новую провокацию в Пасхальную ночь – обстрел православных храмов. Это якобы должно произойти в 5 областях.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о "подготовке обстрелов". Дескать, "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных России".

При этом пропагандисты приводят конкретный перечень областей, где это "может произойти":

Запорожская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская.

В регионах есть высокая вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом сообщает и Минобороны РФ, которое утверждает, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Вербное воскресенье обстреляли Свято-Христо-Рождественский собор в Северодонецке.

"Оккупанты обожают соревноваться с Богом, на Луганщине в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий", – отметил председатель ОГА.

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