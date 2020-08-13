Впервые в Украине в Мемориале "Бабий Яр" записали 100 устных свидетельств о Холокосте

К концу года проект «Голоса» запишет более 500 интервью со свидетелями Холокоста и Второй мировой войны

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» записал 100 первых интервью со свидетелями Холокоста и Второй мировой войны в тринадцати регионах Украины в рамках проекта «Голоса». До конца года команда проекта планирует записать более 500 устных свидетельств.

Это первое подобное полномасштабное исследование Холокоста в Украине.

Проект устной истории «Голоса» нацелен создать наиболее полный онлайн-архив устных свидетельств о Холокосте на территории Украины. Для этого команда проекта записывает еще не зафиксированные ранее истории представителей трех основных «групп памяти»: жертв, свидетелей, спасателей и их потомков. Во внимание проекта принимаются рассказы людей, пытающихся увековечить память о трагедии в послевоенное время. Также проект «Голоса» собирает все уже записанные до этого устные истории в одном онлайн-архиве, включая материалы иностранных архивов. Эти материалы будут доступны на новой онлайн-платформе Мемориала, которая будет запущена в сентябре.

«Наша работа увлекательная и одновременно чрезвычайно ответственная, ведь нам часто рассказывают очень личные и часто очень болезненные воспоминания, — рассказывает руководитель проекта «Голоса», доктор исторических наук Гелинада Гринченко. — Такие откровения невозможно придумать, подделать или заказать. Хотя они не всегда красноречивы и последовательны, но, по нашему глубокому убеждению, являются лучшим источником для изучения прошлых событий». По словам профессора Гринченко, зафиксированные ранее воспоминания разбросаны по разным научных работам и ​​зарубежным архивам, а многие очевидцы не попали в поле зрения исследователей и со временем их становится все меньше.

К 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в 2026 году Благотворительный Фонд «Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» планирует построить центр образования, документации и памяти международного значения. Музей соединит инновационные технологии и мировые традиции почтения памяти погибших, так как имеет цель быть актуальным и говорить на языке современников даже в 2050 году.

Команда специалистов Мемориала Холокоста «Бабий Яр» изучает лучшие инновационные практики мировых музеев и проводит собственные разработки в образовании и научные исследования. Сейчас в работе находится более трех десятков образовательных, научных и междисциплинарных проектов. Мемориал работает с архивами, восстанавливает и верифицирует имена жертв трагедии, проводит тщательное исследование территории, а также поддерживает Праведников народов мира из Украины.

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» приглашает присоединиться к сохранению памяти о трагедии и сообщать о свидетелях Холокоста в Украине, желающих поделиться воспоминаниями, по электронному адресу: oralhistory@babynyar.org.

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