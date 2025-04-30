На оснований ранее принятых решений, удалось восстановить на военной службе 20 тыс. военнослужащих, которые были в СВЧ.

Верховная Рада приняла закон, которым до 30 августа, продлено действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших части (СВЧ).

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы отдельными категориями военнослужащих во время действия военного положения" (регистрационный номер 13177) проголосовало 282 нардепа.

"По факту продлили срок добровольного возвращения до 30 августа 2025 года", - отметил он.

Видео дня

Железняк назвал основные положения закона:

во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;

срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, обеспечение и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);

продолжается действие механизма добровольного возвращения на службу до 30 августа 2025 года. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины;

военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;

военнослужащий которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.

СЗЧ в Украине

21 ноября в Украине приняли закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СВЧ или дезертировал. 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Позже в Третьей штурмовой сказали, как решить проблему ВЗЧ в Украине. Там отметили, что нетрудно пиариться на вопросе установления четких сроков службы, особенно, зная, что это пока невозможно. Там отметили, что закон о возвращении с СЗЧ не сможет решить эту проблему.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Раду подали законопроект о продлении упрощенного возвращения из СВЧ

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

В Украину "на щите" вернули 909 павших солдат (фото)